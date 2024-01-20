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Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о будущем Месси в команде

Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о будущем Месси в команде
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси.

«Месси будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле. Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле», – приводит слова Скалони Sky Sport Italia.

Напомним, Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» прошлым летом на правах свободного агента после окончания срока контракта с «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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