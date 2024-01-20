«Я выиграл чемпионат мира, а ты нет». Стали известны детали конфликта Винисиуса и Де Пауля

Во время минувшего матча 1/8 финала Кубка Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» (4:2) произошёл конфликт между крайним нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором и полузащитником «матрасников» Родриго Де Паулем. Игроки вступили в словесную перепалку по ходу матча, сообщает Fut Sheriff в соцсетях.

«Я играю за «Реал» Мадрид», – сказал Винисиус.

«Я выиграл чемпионат мира, а ты нет», – ответил бразильцу Де Пауль.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании, а «Реал» завершил участие в турнире. Отметим, что «Реал» является действующим обладателем Кубка Испании, после того как обыграл в финальном матче прошлого сезона «Осасуну» со счётом 2:1.

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: