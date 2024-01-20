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Арсен Захарян появился на афише матча 1/4 Кубка Испании

Арсен Захарян появился на афише матча 1/4 Кубка Испании
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«Реал Сосьедад» опубликовал фото с футболистами команды после результатов жеребьёвки четвертьфиналов Кубка Испании.

На фото изображены испанский атакующий полузащитник Браис Мендес (слева), португальский форвард Андре Силва (справа), а также российский полузащитник Арсен Захарян (в центре). Футболисты на фото одеты в поварскую одежду и играют на барабанах.

Фото: ФК «РЕАЛ СОСЬЕДАД»

По итогам жеребьёвки «Реал Сосьедад» поборется за выход в полуфинал с «Сельтой». Встреча пройдёт 23 января на Эстадио де Балаидос, Сельта. Начало встречи в 23:30 по мск.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. В Кубке Испании российский хавбек принял участие во всех четырёх встречах. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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