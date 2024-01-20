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Криштиану Роналду отреагировал на победу в трёх номинациях на церемонии в Дубае

Криштиану Роналду отреагировал на победу в трёх номинациях на церемонии в Дубае
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Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, добившийся победы в трёх номинациях на церемонии награждения в Дубае, прокомментировал данное событие, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.

«Горжусь тем, что выиграл три награды. Большое спасибо всем сотрудникам клуба и моим товарищам по команде, которые делают меня лучше каждый день», — написал Криштиану.

Напомним, на данной церемонии, которая состоялась вчера, 19 января, португальский футболист был признан лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года по мнению болельщиков.

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