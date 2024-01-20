Лука Модрич покинет «Реал» по окончании сезона — Relevo

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет испанский клуб по окончании действующего соглашения, сообщает Relevo.

По сведениям источника, игрок не станет продлевать контракт с мадридской командой и продолжит карьеру в другом клубе. Ранее сообщалось, что летом 2024 года Модрич может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

Хорватский полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В текущем сезоне на его счету 24 сыгранных матча за «Королевский клуб» во всех турнирах, один забитый гол и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Луки Модрича в € 10 млн.

Напомним, Модрич является обладателем «Золотого мяча». Хорват получил данную награду в 2018 году.