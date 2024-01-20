«Реал» разработал стратегию по реализации трансфера Холанда — Sport.es

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мадридский «Реал» подготовил план по подписанию контракта с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, который состоит из нескольких пунктов. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, во-первых, «сливочные» не будут оказывать давления на игрока и торопить его с принятием решения, отдавая приоритет аккуратному взаимодействию с окружением норвежца.

Во-вторых, в «Реале» рассчитывают, что контракт Холанда, согласно которому прописанные в нём отступные становятся с каждым сезоном меньше, поможет им подписать нападающего.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В-третьих, мадридский клуб считает, что их полузащитник Джуд Беллингем, с которым у Холанда прекрасные отношения, сможет убедить норвежца перейти в «Реал».

В-четвёртых, «сливочные» планируют обращаться к услугам разных агентов для ведения переговоров с игроком «Манчестер Сити».

Напомним, действующее трудовое соглашение 23-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 180 млн.