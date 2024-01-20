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«Урал» продлил контракт с защитником Силвие Бегичем

«Урал» продлил контракт с защитником Силвие Бегичем
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Пресс-служба футбольного клуба «Урал» в своём телеграм-канале официально объявила о продлении контракта с защитником Силвие Бегичем. Сообщается, что соглашение подписано на длительный срок.

30-летний хорватский защитник выступает за «Урал» с 2022 года. За это время Бегич успел принять участие в 41 встрече, в которых смог дважды отличиться забитыми мячами и отдать три результативные передачи. Ранее Силвие выступал в России за «Оренбург», казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Напомним, «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда из Екатеринбурга набрала 19 очков за 18 сыгранных матчей. От зоны прямого вылета команду Виктора Гончаренко отделяет шесть очков.

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