Первый тренер Кругового: отправку Данила в «Зенит-2» не приветствую

Специалист Александр Колодкин, являющийся первым тренером защитника Данила Кругового, подверг критике решение перевести игрока в «Зенит-2».

«Это профессиональный клуб. С точки зрения подготовки футболистов к сборной России решение о переводе в «Зенит-2» неправильное. Игрок уровня Кругового может принести большую пользу сборной. Отправку в молодёжный клуб я не приветствую. Но есть люди, которые отвечали за переговорный процесс. Видимо, не хватило им мастерства, чтобы не было этой ситуации. Время ещё есть. «Зенит» тоже думает о том, чтобы укреплять нашу сборную. Они имеют право переводить его в «Зенит-2», но по-футбольному это неправильно», — сказал Колодкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Он отправится в московский клуб летом, когда выйдет на рынок свободных агентов. Во второй части сезона Данил будет тренироваться в «Зените-2».