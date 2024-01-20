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Первый тренер Кругового: отправку Данила в «Зенит-2» не приветствую

Первый тренер Кругового: отправку Данила в «Зенит-2» не приветствую
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Специалист Александр Колодкин, являющийся первым тренером защитника Данила Кругового, подверг критике решение перевести игрока в «Зенит-2».

«Это профессиональный клуб. С точки зрения подготовки футболистов к сборной России решение о переводе в «Зенит-2» неправильное. Игрок уровня Кругового может принести большую пользу сборной. Отправку в молодёжный клуб я не приветствую. Но есть люди, которые отвечали за переговорный процесс. Видимо, не хватило им мастерства, чтобы не было этой ситуации. Время ещё есть. «Зенит» тоже думает о том, чтобы укреплять нашу сборную. Они имеют право переводить его в «Зенит-2», но по-футбольному это неправильно», — сказал Колодкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Он отправится в московский клуб летом, когда выйдет на рынок свободных агентов. Во второй части сезона Данил будет тренироваться в «Зените-2».

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