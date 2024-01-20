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Стал известен конкурент Гильермо Абаскаля за пост главного тренера «Кадиса»

Стал известен конкурент Гильермо Абаскаля за пост главного тренера «Кадиса»
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Аргентинский специалист Эдуардо Бериццо рассматривается руководством «Кадиса» в качестве основного кандидата на пост нового главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Бени Арройо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Бериццо может заменить на этом посту Серхио Гонсалеса, который близок к увольнению из клуба. При этом подчёркивается, что другим претендентом на должность главного тренера «Кадиса» является Гильермо Абаскаль, возглавляющий московский «Спартак».

Напомним, Бериццо является бывшим футболистом «Кадиса», за который он выступал с 2005 по 2006 год. Последним местом работы аргентинского специалиста в качестве главного тренера была сборная Чили, возглавляемая им с 2022 по 2023 год.

После 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 18-е место в чемпионате.

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