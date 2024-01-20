Семшов: удивляют фразы Амарала, что он приехал в «Спартак» чисто по футбольным делам

Бывший полузащитник «Торпедо» и сборной России Игорь Семшов высказался о новом спортивном директоре московского «Спартака» Томаше Амарале.

«Амарал пока красиво говорит. Что будет на самом деле, покажет только время. Некоторые фразы, например, что он приехал сюда чисто по футбольным делам, тоже удивляют. В «Бенфике» у него было больше возможностей для развития.

Речь о финансовой стороне? Конечно. Когда они говорят, что приезжают сюда развивать футбол, это смешно. В «Локомотиве» такая же ситуация была. Как поступило интересное предложение, так все уехали», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступил к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Действующий спортивный директор клуба Пол Эшуорт займёт пост технического директора.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.