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Тренер «Лацио» Сарри: меня раздражает, что мы именно так проиграли «Интеру»

Тренер «Лацио» Сарри: меня раздражает, что мы именно так проиграли «Интеру»
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о минувшем матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором его подопечные разгромно проиграли «Интеру» (3:0).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Лацио
Рим
1:0 Тюрам – 17'     2:0 Чалханоглу – 50'     3:0 Фраттези – 87'    

«Очевидно, что между нами и ними большая разница, это стало ясно через четыре или пять минут. Но в то же время разница не такая большая, как казалось во время этого матча. Мы не можем недооценивать степень, в которой мы помогли им победить

Меня раздражает такое поражение. Допустимо проиграть «Интеру», который показал себя высококачественной командой, обладающей одной из лучших полузащит в мире, но мы должны принять на себя очень большую долю вины за это выступление», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в финале Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Наполи». Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.

Турнирная сетка Суперкубка Италии
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