Тренер «Лацио» Сарри: меня раздражает, что мы именно так проиграли «Интеру»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о минувшем матче 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором его подопечные разгромно проиграли «Интеру» (3:0).

«Очевидно, что между нами и ними большая разница, это стало ясно через четыре или пять минут. Но в то же время разница не такая большая, как казалось во время этого матча. Мы не можем недооценивать степень, в которой мы помогли им победить

Меня раздражает такое поражение. Допустимо проиграть «Интеру», который показал себя высококачественной командой, обладающей одной из лучших полузащит в мире, но мы должны принять на себя очень большую долю вины за это выступление», — приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в финале Суперкубка Италии «Интер» сыграет с «Наполи». Финальный матч пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в среду, 24 января.