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Умяров ответил, почему не считает позднее начало сборов «Спартака» проблемой

Умяров ответил, почему не считает позднее начало сборов «Спартака» проблемой
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о позднем начале зимних тренировочных сборов красно-белых.

«Медосмотр прошёл отлично, в плановом режиме. Пока никаких отклонений нет. Что касается позднего начала сборов, мы достаточно много тренируемся индивидуально с начала января. Обычно на отдыхе столько не тренируешься. Не считаю, что это проблема. Тем более начало сезона чуть перенесли. Раньше мы начинали в 20-25-х числах февраля, а сейчас — в начале марта.

Мы чуть ли не каждый день были на связи с тренером по физподготовке, мы бегали. Всё, что делали, скидывали. Всё было под контролем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» вышел из отпуска вчера, 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».

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