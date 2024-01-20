Умяров ответил, почему не считает позднее начало сборов «Спартака» проблемой

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о позднем начале зимних тренировочных сборов красно-белых.

«Медосмотр прошёл отлично, в плановом режиме. Пока никаких отклонений нет. Что касается позднего начала сборов, мы достаточно много тренируемся индивидуально с начала января. Обычно на отдыхе столько не тренируешься. Не считаю, что это проблема. Тем более начало сезона чуть перенесли. Раньше мы начинали в 20-25-х числах февраля, а сейчас — в начале марта.

Мы чуть ли не каждый день были на связи с тренером по физподготовке, мы бегали. Всё, что делали, скидывали. Всё было под контролем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» вышел из отпуска вчера, 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».