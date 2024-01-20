Игрок «Спартака» Умяров высказался об игре Арсена Захаряна в Испании

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров поделился мыслями об игре Арсена Захаряна в составе испанского «Реала Сосьедад».

«По возможности смотрел игры Захаряна в Испании. Он уже осваивается. Когда он сначала выходил на 5-10 минут, ему было тяжело. Сейчас видно, что адаптировался, больше работает с мячом, партнёры доверяют», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. В Кубке Испании российский хавбек принял участие во всех четырёх встречах. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.