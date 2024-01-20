Наиль Умяров высказался о скандальном жесте Александра Медведева в адрес «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о неоднозначном жесте председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Напомним, Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Что касается жеста Медведева, мы же не знаем. Это их общение. Просто кусочек видео попался. Не знаю, удалили или нет. Если удалили, значит, поняли свою ошибку. Если у них такой метод общения, их право», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» вышел из отпуска вчера, 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».