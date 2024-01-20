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Игрок «Спартака» Умяров рассказал о целях на вторую часть РПЛ

Игрок «Спартака» Умяров рассказал о целях на вторую часть РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях москвичей на вторую часть сезона в Российской Премьер-Лиге.

«У меня самые амбициозные задачи. Хочется побеждать, если брать себя, то больше играть по максимуму.

Если говорить о первой части сезона, хочется играть больше. Свою игру никогда не оцениваю и не обсуждаю.

Трансферы — это забота каждого клуба. Хотят привозить иностранцев, почему нет? Если бы в «Спартаке» играли 11 бразильцев? Если они будут лучше, то в чём проблема?» — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после завершения первой части РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место. На первой строчке расположился «Краснодар», который заработал 38 очков.

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