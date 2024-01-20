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Главный врач «Спартака» Козлов рассказал о знакомстве со спортдиректором Амаралом

Главный врач «Спартака» Козлов рассказал о знакомстве со спортдиректором Амаралом
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов поделился впечатлениями от знакомства с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом.

«С Амаралом мы только познакомились. Он оставил отличные впечатления, мы будем продолжать взаимодействовать. Думаю, что это приведёт к положительному результату», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Амарала на должность нового спортивного директора команды в минувшем декабре.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место. На первом месте расположился «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 38 очков.

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