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Главный врач «Спартака» объяснил поздний выход команды из отпуска

Главный врач «Спартака» объяснил поздний выход команды из отпуска
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов высказался о позднем выходе из отпуска перед началом зимних тренировочных сборов красно-белых.

«Уверен, что шести недель достаточно, чтобы набрать оптимальные кондиции. Это совместное решение с тренерским штабом и руководством «Спартака» о дате выхода из отпуска и начале сборов», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» вышел из отпуска вчера, 19 января. 22 января после прохождения медицинского обследования красно-белые отправятся в ОАЭ. Спартаковцы будут жить и тренироваться в Дубае. Первый товарищеский матч в 2024 году красно-белые проведут 3 февраля с клубом «Аль-Джазира».

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место.

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