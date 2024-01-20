Врач «Спартака»: Джикии сложнее держать форму, но мы не увидели отклонений по массе тела

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о физическом состоянии защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии после зимнего отпуска.

«Мы сразу же отметили при встрече с Георгием, что он отлично выглядит. Он отдохнувший, похудевший. Это подтвердили наши тесты. Он молодец! Занимался очень активно по программе, активно работает с диетологами. Человек как истинный капитан показывает молодому пополнению нашей команды, как надо приводить себя в форму перед началом второго круга.

Скажу откровенно, что большинству игроков, особенно игрокам возраста Джикии, приходится больше и более ответственно относиться к состоянию своего здоровья, к своим весовым показателям. Конечно, ему сложнее, но он держит себя в рамках настоящего профессионала. На сегодняшний день мы не увидели никаких проблем и отклонений, касающихся здоровья и массы тела у Джикии», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.