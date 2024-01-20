Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Спартака»: Джикии сложнее держать форму, но мы не увидели отклонений по массе тела

Врач «Спартака»: Джикии сложнее держать форму, но мы не увидели отклонений по массе тела
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о физическом состоянии защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии после зимнего отпуска.

«Мы сразу же отметили при встрече с Георгием, что он отлично выглядит. Он отдохнувший, похудевший. Это подтвердили наши тесты. Он молодец! Занимался очень активно по программе, активно работает с диетологами. Человек как истинный капитан показывает молодому пополнению нашей команды, как надо приводить себя в форму перед началом второго круга.

Скажу откровенно, что большинству игроков, особенно игрокам возраста Джикии, приходится больше и более ответственно относиться к состоянию своего здоровья, к своим весовым показателям. Конечно, ему сложнее, но он держит себя в рамках настоящего профессионала. На сегодняшний день мы не увидели никаких проблем и отклонений, касающихся здоровья и массы тела у Джикии», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Главный врач «Спартака» объяснил поздний выход команды из отпуска
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android