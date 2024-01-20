Главный врач «Спартака» объяснил, почему футболистов оперируют за границей

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о причинах, из-за которых футболистов из РПЛ оперируют за границей.

«Скажу так — мы продолжаем профессиональное взаимодействие с нашими коллегами за границей во многих клиниках за рубежом. Мы обмениваемся информацией и опытом. Иногда бывает, когда они спрашивают, как мы проводим то или иное лечение. Очень часто бывает, что игроки едут оперироваться за рубеж. Разные факторы могут повлиять. Мы не запрещаем. Каждую ситуацию мы решаем отдельно. Если считаем, что игроку лучше быть прооперированным в клинике в России или за рубежом, принимаем решение в пользу игрока. Но это не значит, что автоматически всех отправляем за рубеж», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место. На первой строчке расположился «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 38 очков.