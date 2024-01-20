Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный врач «Спартака» объяснил, почему футболистов оперируют за границей

Главный врач «Спартака» объяснил, почему футболистов оперируют за границей
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о причинах, из-за которых футболистов из РПЛ оперируют за границей.

«Скажу так — мы продолжаем профессиональное взаимодействие с нашими коллегами за границей во многих клиниках за рубежом. Мы обмениваемся информацией и опытом. Иногда бывает, когда они спрашивают, как мы проводим то или иное лечение. Очень часто бывает, что игроки едут оперироваться за рубеж. Разные факторы могут повлиять. Мы не запрещаем. Каждую ситуацию мы решаем отдельно. Если считаем, что игроку лучше быть прооперированным в клинике в России или за рубежом, принимаем решение в пользу игрока. Но это не значит, что автоматически всех отправляем за рубеж», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место. На первой строчке расположился «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 38 очков.

Материалы по теме
Главный врач «Спартака» рассказал о физическом состоянии Селихова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android