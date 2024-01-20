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Главный врач «Спартака» объяснил выбор клиники для проведения медосмотра

Главный врач «Спартака» объяснил выбор клиники для проведения медосмотра
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов прокомментировал выбор клиники для проведения медосмотра перед учебно-тренировочными сборами.

«Самое главное не район, а что это центральное спортивное учреждение МФБА России. Это крайняя инстанция при решении сложных вопросов, касающихся здоровья спортсменов. Многие спортсмены со всей страны за последним решением едут именно сюда, в Москву. Для нас это честь — проходить тут УМО. Именно здесь весь необходимый осмотр профессиональных футболистов в соответствии со всеми приказами министерства здравоохранения.

То, что другие клубы проходят медосмотр в «Лужниках» — это их выбор, у каждого клуба есть свой выбор. Если возникают какие-то сложные вопросы, разногласия, если нужны дополнительные советы, то всегда обращаются к центральному спортивному учреждению», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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