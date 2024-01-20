Клопп предложил Эрикссону, у которого обнаружили рак, возглавить «Ливерпуль» на один день

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость, что шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон всегда болел за мерсисайдцев и хотел быть тренером этой команды.

«Очевидно, это была очень трогательная новость, когда я узнал о ней. Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он был болельщиком всю свою жизнь.

Единственное, что я могу сказать, это то, что ему будут очень рады, чтобы он приехал сюда. И он может сесть на моё место в моём офисе и делать мою работу в течение дня, если захочет. Это не проблема.

Быть на боковой линии, возможно, будет немного сложнее. Принять его здесь и показать ему всё, как этот замечательный клуб развивался на протяжении многих лет, я думаю, это определённо то, что мы ему расскажем. Он может приехать и провести здесь несколько замечательных часов, я уверен», — приводит слова Клоппа BBC.

Недавно шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».