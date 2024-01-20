«Это неуважение к нашим специалистам». Семшов — о приглашении иностранных тренеров в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов высказался о приглашении иностранных тренеров в команды Российской Премьер-Лиги.

«У нас самая лучшая школа, которая может поставить игроку и технику, и владение мячом. А мы приглашаем иностранцев. Куда нам своих специалистов девать? Я не могу понять. У нас есть тренеры, которые работали в РПЛ, а они сидят без работы. Это неуважение к нашим специалистам. Почему мы своих тренеров не ценим? Они по‑другому дышат, что ли, по сравнению с иностранцами?» — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Недавно футбольный клуб «Сочи» представил нового главного тренера команды Роберта Морено, в тренерский штаб которого вошли ещё три испанца.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 38 очков в 18 играх. «Быков» возглавляет сербский специалист Владимир Ивич.