Против экс-игрока «Ювентуса» возбуждено дело по двум преступлениям

Прокуратура Нидерландов возбудила дело против бывшего полузащитника туринского «Ювентуса» Мохаммеда Ихаттарена, ныне выступающего за пражскую «Славию», по двум преступлениям. Об этом сообщает AD.

По информации источника, одной частью дела стало нападение Мохаммеда на свою девушку в феврале 2023 года, после чего она обратилась в полицию, а 21-летний футболист был арестован. Вскоре после этого она захотела отказаться от своих показаний, а позже в 2023 году пара поженилась. Другое преступление, за которое преследуют Ихаттарена, — это «попытка подстрекательства к угрозам». Дата суда по делу футболиста ещё не объявлена.

Футболист дебютировал за первую команду «ПСВ Эйндховен» в возрасте 16 лет. После завершения этапа карьеры в ПСВ он пытался возобновить карьеру в «Ювентусе», «Сампдории» и «Аяксе». Последний матч Ихаттарена состоялся в июле 2022 года, когда он дважды забил гол за «Йонг Аякс» в товарищеском матче с немецким «Падерборном». В «Славию» полузащитник перешёл в декабре 2023 года.

Интернет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 300 тыс. Отметим, что в декабре 2019 года цена Мохаммеда составляла € 22 млн.