Испанский журналист: президент «Кадиса» — друг Абаскаля и может позвать его в клуб

Журналист Исабело Бехарано, отвечающий за «Кадис» в самом популярном издании Испании — Marca, прокомментировал слухи о заинтересованности данного испанского клуба в услугах главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Официально «Кадис» не ищет нового главного тренера, так как ещё не уволил действующего. Но вероятность этого очень высока. Насколько я знаю, на прошлой неделе клуб контактировал с несколькими кандидатами, но никто из них не смог принять его предложение. О возможном назначении Абаскаля информации мало, но он может быть одним из кандидатов. Гильермо сам из здешних мест и в 2019 году работал в «Кадисе» помощником. За это время у него установились очень хорошие отношения с президентом. Президент «Кадиса» — друг Абаскаля и вполне может позвать его. Хотя в Испании до сих пор Абаскаль малоизвестен», — сказал Бехарано корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

После 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 18-е место.