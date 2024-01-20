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Игрок «Спартака» Игнатов: не готов оценивать осеннюю часть чемпионата

Игрок «Спартака» Игнатов: не готов оценивать осеннюю часть чемпионата
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о первой части сезона-2023/2024.

«Планка набрать 7+7 по системе «гол+пас» ни в коем случае не снизилась. Надо работать больше. Постараюсь, чтобы получилось.

Если говорить об оценке осенней части сезона, это прошлая история. Мы не оцениваем, а двигаемся дальше. Я говорил, что есть матчи, где могли забирать свои очки, были неудачные игры. Бывали и хорошие. Мы фокусируемся на позитивном, из ошибок извлекаем уроки и двигаемся дальше.

Я не буду ставить оценку. Мой посыл — извлекать позитивные эмоции, когда мы побеждаем. Когда проигрываем, разбираем и исправляем ошибки. Не готов оценивать», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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