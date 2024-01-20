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Игнатов: «Спартаку» хватит шесть недель, чтобы набрать форму перед матчем с «Зенитом»

Игнатов: «Спартаку» хватит шесть недель, чтобы набрать форму перед матчем с «Зенитом»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о возвращении из отпуска.

«Медосмотр прошёл прекрасно. Пообщались с ребятами, поздравили друг друга с прошедшими праздниками. Завтра ещё какие-то тесты сдаём и уезжаем.

Сразу после последней игры улетел погреться, а потом поехал на дачу, встретил Новый год с родными. Вернулся, чтобы готовиться к сборам. Думаю, что шесть недель отпуска это много. Уже соскучились по тренировкам, все хотели вернуться к обычному ритмы жизни. Шесть недель хватит, чтобы набрать оптимальную форму до матча с «Зенитом». Если говорить про моё состояние, то оно неплохое. Повторюсь, показалось, что шесть недель — много. Мы готовились, но доберём на сборах.

Я отдыхал на даче. Убирал снег, чистил территорию, гулял, катался с горок и на катке, в баньку сходил вечером. Всё как у всех. Потом вернулся в Москву и готовился к сборам. Начал готовиться в 20-х числах декабря. Я занимался в зале, где мы обычно занимаемся. Кто-то из ребят тоже там был», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 19-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в начале марта.

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