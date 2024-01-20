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Игнатов: «Спартак» настраивается на первое или второе место — не смотрим на отставание

Игнатов: «Спартак» настраивается на первое или второе место — не смотрим на отставание
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о целях команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы, как и болельщики, хотим титул. Я всегда говорил, что мы настраиваемся на самые высокие места. Задача спортсмена — всегда побеждать. Настраиваемся на первое или второе место, а там будет видно. Не смотрим на отставание от «Краснодара». Если в каждой игре добиваться победы, то всё возможно», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. «Зенит» с 36 очками — второй.

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