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Игнатов: пока не удалось познакомиться с новым спортивным директором «Спартака»

Игнатов: пока не удалось познакомиться с новым спортивным директором «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, что на текущий момент ему ещё не удалось познакомиться с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом.

«Пока не виделись с новым спортивным директором, поэтому не удалось познакомиться. На сборах нам его представят, тогда и познакомимся», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Амарала на должность нового спортивного директора команды в минувшем декабре.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место. На первом месте расположился «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 38 очков.

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