Игнатов: я бы очень хотел увидеть «Спартак», который побеждает шесть лет подряд

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов выразил желание увидеть команду красно-белых, которая победит в чемпионате шесть раз подряд. Напомним, у «Зенита» в этом сезоне есть возможность побить рекорд красно-белых по числу чемпионств кряду.

«Я бы очень хотел увидеть «Спартак», который побеждает шесть лет подряд. Главное — верить. Посмотрим дальше, как жизнь сложится», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе. Санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками располагается на втором месте.