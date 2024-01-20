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Игнатов: я бы очень хотел увидеть «Спартак», который побеждает шесть лет подряд

Игнатов: я бы очень хотел увидеть «Спартак», который побеждает шесть лет подряд
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов выразил желание увидеть команду красно-белых, которая победит в чемпионате шесть раз подряд. Напомним, у «Зенита» в этом сезоне есть возможность побить рекорд красно-белых по числу чемпионств кряду.

«Я бы очень хотел увидеть «Спартак», который побеждает шесть лет подряд. Главное — верить. Посмотрим дальше, как жизнь сложится», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, красно-белые ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера РПЛ, «Краснодара», 38 очков в активе. Санкт-петербургский «Зенит» с 36 очками располагается на втором месте.

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