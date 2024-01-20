«Эмполи» объявил о переходе 19-летнего грузинского защитника

Итальянский футбольный клуб «Эмполи» официально объявил о переходе 19-летнего грузинского защитника Сабы Гогличидзе из «Торпедо» Кутаиси.

Игрок молодёжной сборной Грузии подписал контракт до 30 июня 2028 года. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 450 тыс. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 300 тыс.

Фото: ФК «Эмполи»

Саба Гогличидзе является воспитанником кутаисского «Торпедо». В 17 лет Саба дебютировал в высшем дивизионе Грузии. Всего защитник провёл 32 матча в составе «Торпедо» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В активе Гогличидзе есть проведённые встречи за юношеские сборные Грузии до 18 и до 19 лет, а также четыре игры за сборную до 21 года.