Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эмполи» объявил о переходе 19-летнего грузинского защитника

«Эмполи» объявил о переходе 19-летнего грузинского защитника
Комментарии

Итальянский футбольный клуб «Эмполи» официально объявил о переходе 19-летнего грузинского защитника Сабы Гогличидзе из «Торпедо» Кутаиси.

Игрок молодёжной сборной Грузии подписал контракт до 30 июня 2028 года. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 450 тыс. Рыночная стоимость игрока оценивается в € 300 тыс.

Фото: ФК «Эмполи»

Саба Гогличидзе является воспитанником кутаисского «Торпедо». В 17 лет Саба дебютировал в высшем дивизионе Грузии. Всего защитник провёл 32 матча в составе «Торпедо» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В активе Гогличидзе есть проведённые встречи за юношеские сборные Грузии до 18 и до 19 лет, а также четыре игры за сборную до 21 года.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Фото
«Монца» объявила о переходе Даниэля Мальдини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android