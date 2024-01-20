Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я переживаю очень крутое время!» Педро — о первых днях в «Зените»

«Я переживаю очень крутое время!» Педро — о первых днях в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос поделился впечатлениями от первых дней в санкт-петербургском клубе.

«Это невероятный опыт для меня, я переживаю очень крутое время! Все в команде очень тепло меня приняли, это очень приятно. Сейчас я хочу проявлять себя по максимуму в тренировочном процессе. Очень жду товарищеские игры, чтобы показать, на что способен.

Нагрузки на сборе? Не могу сказать, что мне очень тяжело. Конечно, непросто, нагрузки в Бразилии немного отличаются, здесь более продолжительные тренировки, там чуть более короткие, но более интенсивные. Но ничего: думаю, что я скоро привыкну и буду показывать свой максимум.

Пока что я ближе всего сошёлся со всеми бразильцами «Зенита». Они меня окружили заботой и помогают во всём, но уверен, что со всеми у меня будут прекрасные отношения», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Сразу два мощных трансфера в РПЛ! Первый — из «Зенита» в ЦСКА, а второй — в Европу! LIVE
Live
Сразу два мощных трансфера в РПЛ! Первый — из «Зенита» в ЦСКА, а второй — в Европу! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android