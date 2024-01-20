«Я переживаю очень крутое время!» Педро — о первых днях в «Зените»

Нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос поделился впечатлениями от первых дней в санкт-петербургском клубе.

«Это невероятный опыт для меня, я переживаю очень крутое время! Все в команде очень тепло меня приняли, это очень приятно. Сейчас я хочу проявлять себя по максимуму в тренировочном процессе. Очень жду товарищеские игры, чтобы показать, на что способен.

Нагрузки на сборе? Не могу сказать, что мне очень тяжело. Конечно, непросто, нагрузки в Бразилии немного отличаются, здесь более продолжительные тренировки, там чуть более короткие, но более интенсивные. Но ничего: думаю, что я скоро привыкну и буду показывать свой максимум.

Пока что я ближе всего сошёлся со всеми бразильцами «Зенита». Они меня окружили заботой и помогают во всём, но уверен, что со всеми у меня будут прекрасные отношения», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».