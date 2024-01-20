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Педро рассказал, как родители отнеслись к его переходу в «Зенит»

Педро рассказал, как родители отнеслись к его переходу в «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос ответил, что ему рассказывали бразильцы о Санкт-Петербурге, а также как родители отнеслись к его переходу.

«Они все в один голос говорили, что это невероятный город, очень красивый, а зимой очень холодный. Хорошо, что предсезонка проходит здесь, в тепле (улыбается). Все меня заверяют в том, что я буду под большим впечатлением от города, когда узнаю его лучше.

Смотрел ли игры «Зенита»? Да, я просил своего агента, чтобы он находил трансляции матчей, старался смотреть, говорил маме, что все меня заверяют в том, что это будет крутой опыт в прекрасном городе. Я с нетерпением ждал дня, когда присоединюсь к «Зениту», очень рад, что я здесь!

Тяжело ли родители отпускали в Россию? Они счастливы, они знают, что я исполняю свою мечту — попробовать свои силы за пределами Бразилии, за границей, в Европе. Уверен, что они продолжают радоваться за меня, и надеюсь, что скоро мы с ними встретимся», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

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