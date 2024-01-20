Лапорт: раньше Родри было тяжело разместить на поле, а теперь он лучший на своей позиции

Центральный защитник «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерик Лапорт поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Родриго Эрнандесе, с которым они на протяжении нескольких лет играли в составе «горожан».

«Да, можно было предположить, что Родри станет лидером команды. Хотя и в его первый год в «Манчестер Сити» он был совершенно другим игроком. Он сам может подтвердить это. Когда Родри только приехал, тренерский штаб даже не знал, где разместить его на поле, но сегодня он лучший в мире на этой позиции. Кроме того, он очень помог мне. Мы хорошо понимаем друг друга», — приводит слова Лапорта AS.

Напомним, Лапорт и Родри выступали вместе в составе «Манчестер Сити» с 2019 по 2023 год.

Вчера, 19 января, Родри был признан лучшим полузащитником 2023 года по версии Globe Soccer Awards.