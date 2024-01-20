Новичок «Зенита»: Педро или Педриньо? Оба варианта для меня окей

Нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос рассказал о своей позиции на поле, а также ответил на вопрос о своём имени.

«Где чувствую себя наиболее комфортно? Это вся зона атаки, мне везде комфортно. Я люблю обыгрывать один в один. Если говорить про фланги, то больше тяготею к левому.

Как больше нравится, как меня называют — Педро или Педриньо? Для меня не имеет значения — оба варианта для меня окей. Оба имени мне подходят», — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

Напомним, 17-летний Педро Энрике Силва дос Сантос перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в январе 2024 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).