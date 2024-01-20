Федотов высказался об адаптации Тамерлана Мусаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал об адаптации в клубе нападающего Тамерлана Мусаева, перешедшего из калининградской «Балтики» в текущее трансферное окно.

«Наверное, его сложно считать новичком в полной мере, поскольку ранее игрок уже был в системе клуба. Можно сказать, он вернулся в родные пенаты. С кем-то из ребят уже был знаком. Его адаптация, полагаю, уже завершена. Видно, что Тамерлан работает с большим желанием, пашет, старается набрать форму, чтобы помочь команде. Мы, безусловно, на него рассчитываем.

Мусаев может закрыть позицию центрфорварда, а также выйти в инсайдной зоне. Разносторонний игрок. Видно, что парень профессионально к себе относится, у него хороший функционал. Однозначно увеличит конкуренцию в атакующей линии», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

19 декабря московский ЦСКА объявил о подписании 22-летнего нападающего Тамерлана Мусаева из калининградской «Балтики». С 2014 по 2015 год юный футболист занимался в академии ПФК ЦСКА.