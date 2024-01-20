«Барселона» рассмотрит вариант с обменом Араухо на одного из игроков «Баварии»

Поскольку «Бавария» крайне заинтересована в приобретении центрального защитника «Барселоны» Рональда Араухо, она готова предложить каталонскому клубу вариант с обменом уругвайского футболиста на одного из игроков своей команды. Об этом сообщает Sport.de.

По информации источника, «Барселона» заинтересована в трёх футболистах мюнхенского клуба: защитнике Маттейсе де Лигте, вингере Лерое Зане и полузащитнике Йозуа Киммихе. На текущий момент нет сведений о том, будет ли «Бавария» доплачивать сине-гранатовым дополнительные средства за переход Араухо.

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Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.