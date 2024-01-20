Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Мали. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тетрадзе: на позиции Марадишвили в сборной Грузии большая конкуренция

Тетрадзе: на позиции Марадишвили в сборной Грузии большая конкуренция
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал решение полузащитника «Пари Нижний Новгород» Константина Марадишвили выступать за национальную команду Грузии.

«У каждого игрока есть своё решение и мнение играть или нет. Я понимаю Константина, что он хочет играть за сборную. Но если наблюдаете за сборной Грузии, там тоже есть конкуренция. Неплохо они выступают, есть определённый результат и квалифицированные футболисты. На его позиции большая конкуренция. Если он уверен в своих силах и сможет выдержать… Чтобы играть в стартовом составе, надо завоевать место. Но нет ничего невозможного», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Константин Марадишвили выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из московского «Локомотива».

Материалы по теме
Цвейба: в решении Марадишвили выбрать Грузию нет ничего криминального
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android