Тетрадзе: на позиции Марадишвили в сборной Грузии большая конкуренция

Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал решение полузащитника «Пари Нижний Новгород» Константина Марадишвили выступать за национальную команду Грузии.

«У каждого игрока есть своё решение и мнение играть или нет. Я понимаю Константина, что он хочет играть за сборную. Но если наблюдаете за сборной Грузии, там тоже есть конкуренция. Неплохо они выступают, есть определённый результат и квалифицированные футболисты. На его позиции большая конкуренция. Если он уверен в своих силах и сможет выдержать… Чтобы играть в стартовом составе, надо завоевать место. Но нет ничего невозможного», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Константин Марадишвили выступает за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из московского «Локомотива».