Ещенко: скоро увидим Комбарова седым — столько нервов будет съедать работа в «Спартаке-2»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал новость о назначении Дмитрия Комбарова на должность главного тренера «Спартака-2».

«Спартак» — непростой клуб, будет давление. Как игрок он испытывал давление много раз, но тренерство — совсем другое. От него будут требовать результата. Скоро увидим Комбарова седым, скорее всего. Столько нервов будет съедать работа. Но имиджевая составляющая хорошая — он воспитанник академии, завоевал чемпионство со «Спартаком», а сейчас будет тренировать вторую команду. Желаю ему успехов! Пускай развивает молодых», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Комбаров сказал, что намерен ставить в «Спартаке-2» агрессивный и атакующий футбол.