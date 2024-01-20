Главный тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил первую часть сезона-2023/2024.

«В первой части сезона мы где-то теряли очки, где-то набирали – два раза обыграли ЦСКА, провели отличный кубковый матч с «Зенитом». При этом с «Факелом» в последней встрече сыграли вничью, пропустив обидный гол с пенальти. Мне хочется, чтобы мы умели побеждать в таких тяжёлых матчах, пусть и со счётом 1:0. Чемпионами становятся те, кто побеждает команды, которые находятся во второй части турнирной таблицы.

Верю ли, что в этом сезоне можно побороться за чемпионство? «Зенит» – очень сильная команда, плюс они усилились качественными футболистами: Артуром и Нино. Так что они пока на шаг впереди, но я уверен, что мы можем конкурировать с «Краснодаром», ЦСКА, «Спартаком». Я верю в свою команду и в то, что в каждом матче мы будем лучше нашего соперника», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).