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Анчелотти: не согласен с критикой «Реала» после поражения в игре с «Атлетико»

Анчелотти: не согласен с критикой «Реала» после поражения в игре с «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 21-го тура испанской Примеры с «Альмерией» ответил на вопрос, как он относится к критике, которая обрушилась на его команду после поражения столичному «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании со счётом 4:2. Игра с «Альмерией» состоится завтра, 21 января.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

«Я не согласен с этой критикой. Я наблюдаю и слежу за тем, что происходит в раздевалке. Мы продолжаем демонстрировать хорошую динамику и по-прежнему мотивированы. Команда очень хорошо показывает себя и играет в футбол. За исключением отдельных игр, все наши матчи проходят на высоком уровне», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч «Реал» — «Альмерия» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнётся в 18:15 мск.

Турнирная таблица Ла Лиги
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