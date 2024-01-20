Анчелотти: не согласен с критикой «Реала» после поражения в игре с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча 21-го тура испанской Примеры с «Альмерией» ответил на вопрос, как он относится к критике, которая обрушилась на его команду после поражения столичному «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании со счётом 4:2. Игра с «Альмерией» состоится завтра, 21 января.

«Я не согласен с этой критикой. Я наблюдаю и слежу за тем, что происходит в раздевалке. Мы продолжаем демонстрировать хорошую динамику и по-прежнему мотивированы. Команда очень хорошо показывает себя и играет в футбол. За исключением отдельных игр, все наши матчи проходят на высоком уровне», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, матч «Реал» — «Альмерия» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра начнётся в 18:15 мск.