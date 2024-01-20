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«Это важный момент сезона». Анчелотти — об игре 21-го тура Ла Лиги с «Альмерией»

«Это важный момент сезона». Анчелотти — об игре 21-го тура Ла Лиги с «Альмерией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о грядущем матче 21-го тура испанской Примеры с «Альмерией», который состоится завтра, 21 января.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это важный момент сезона, потому что у нас впереди пять матчей чемпионата перед возобновлением Лиги чемпионов, и мы хотим добиться успеха в них. Наша команда в порядке. Мы сосредоточены на завтрашней игре и проведём матч с качественной командой, которую нужно уважать. Они по-прежнему боеспособны и будут сражаться в завтрашнем матче. Мы должны быть готовы», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч мадридского «Реала» с «Альмерией» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

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