«Спартак» последним из клубов РПЛ вышел из зимнего отпуска

Сегодня, 20 января, красно-белые проходят медицинское обследование перед началом зимних тренировочных сборов. «Спартак» вышел из отпуска последним из клубов Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что красно-белые выйдут из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, команда отправится в ОАЭ. Футболисты будут жить и тренироваться в Дубае.

3 февраля «Спартак» проведёт первый контрольный матч на зимних сборах. Соперником красно-белых станет «Аль-Джазира» из ОАЭ. Затем «Спартак» примет участие в Зимнем кубок РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.