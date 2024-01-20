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«Родез» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Франции начнётся в 19:30

«Родез» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Франции начнётся в 19:30
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Сегодня, 20 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся представляющий вторую французскую лигу «Родез» и «Монако», выступающий в Лиге 1. Игра пройдёт на стадионе «Стад Поль Линьон» в Родезе и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Франции . 1/16 финала
20 января 2024, суббота. 19:30 МСК
Родез
Родез
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/32 финала Кубка Франции «Родез» разгромил «Шалан» со счётом 4:0. Монегаски в 1/32 финала этого турнира оказались сильнее «Ланса». В основное время матча команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Монако» в той игре забитыми мячами отметились нападающий Виссам Бен-Йеддер и полузащитник Магнес Аклиуше. В итоге монегаски одержали победу в послематчевой серии пенальти со счётом 6:5.

В минувшем сезоне команды встречались на стадии 1/32 финала Кубка Франции. В том матче «Родез» одержал победу (2:2 в основное время, 5:4 в послематчевой серии пенальти).

Календарь Кубка Франции
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