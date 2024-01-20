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Болельщики «Кадиса» сомневаются в целесообразности назначения Абаскаля — AS

Болельщики «Кадиса» сомневаются в целесообразности назначения Абаскаля — AS
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжает называться в испанских СМИ главным претендентом на аналогичную должность в «Кадисе». Однако болельщики команды сомневаются в подобном назначении из-за отсутствия у специалиста должного опыта. Об этом сообщает AS.

Испания - Примера . 21-й тур
19 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Риоха – 51'    

Сегодня, 20 января, «Кадис» подтвердил отставку Серхио Гонсалеса. Она произошла на следующий день после поражения от «Алавеса» (0:1), которое не позволило команде выбраться из зоны вылета.

«Отсутствие опыта – это то, что больше всего беспокоит болельщиков «Кадиса», сомневающихся в целесообразности назначения Абаскаля. Команде не хватает характера, что видно по недавним поражениям, а приход молодого и неопытного тренера априори порождает сомнения, поскольку он может и не исправить ситуацию», — сказано на страницах СМИ.

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