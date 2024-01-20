Агент Риччели сообщил, что «Фамаликан» не будет продавать игрока в ЦСКА

Агент Алексис Малалвольта, представляющий интересы защитника португальского «Фамаликана» Риччели, рассказал, что клуб не будет продавать футболиста в московский ЦСКА.

«Фамаликан» подтвердил, что не будет продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры закрыты», — сказал Малалвольта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что Риччели перейдёт в ЦСКА на правах аренды. Отмечалось, что соглашение будет заключено на условиях аренды до конца сезона с возможностью выкупа прав на футболиста летом 2024 года за € 5 млн.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.