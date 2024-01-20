Личка назвал игроков, которых бы взял в «Динамо» при возможности выбрать любых

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможных приобретениях клуба в зимнее трансферное окно.

«Ждём ли новичков этой зимой? Я доволен теми, кто есть в составе, но хотел бы ещё пару игроков. При этом брать кого-то просто ради трансфера не нужно. Новичок должен давать новый импульс команде и сразу конкурировать за место в основе. Только в таком случае команда может стать сильнее.

Если бы была возможность взять двух любых игроков, кто бы это был? Извини Костя, но в нападение взял бы Холанда. И ещё мне очень нравится Кевин Де Брёйне», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).