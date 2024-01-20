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«РБ Лейпциг» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30

«РБ Лейпциг» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30
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Сегодня, 20 января, состоится матч 18-го тура немецкой Бундеслиги между командой «РБ Лейпциг» и леверкузенским «Байером». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в 1-м туре нынешнего сезона Бундеслиги. Тогда «Байер» одержал домашнюю победу над «РБ Лейпциг» со счётом 3:2.

В данный момент «РБ Лейпциг» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии по футболу, набрав 33 очка в 17 проведённых матчах. «Байер» располагается на первой позиции с 45 очками после аналогичного количества встреч.

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