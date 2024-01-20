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Испанский журналист: если «Спартак» отпустит Абаскаля бесплатно, он примет «Кадис»

Испанский журналист: если «Спартак» отпустит Абаскаля бесплатно, он примет «Кадис»
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Исабело Бехарано, журналист, отвечающий за «Кадис» в самом популярном издании Испании — Marca, назвал главный фактор, который может воспрепятствовать назначению главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в клуб.

«Главная проблема — финансовая. Насколько я слышал, зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляет около € 1,5 млн. «Кадис» мог бы повторить её, но есть нюанс: у предыдущего тренера команды Серхио соглашение до 2025 года, и ему придётся платить компенсацию за увольнение. А «Спартак», по моей информации, не хочет отпускать Абаскаля бесплатно. Думаю, если «Спартак» позволит Абаскалю уйти бесплатно, он подпишет контракт с «Кадисом». Если же российский клуб потребует за него компенсацию, Гильермо в «Кадисе» не будет», — сказал Бехарано корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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