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«Лас-Пальмас» на выезде обыграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

«Лас-Пальмас» на выезде обыграл «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 2:0.

На 35-й минуте отличился полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро. На 81-й минуте нападающий хозяев Альваро Гарсия получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Почти сразу после этого, на 83-й минуте второй мяч «Лас-Пальмаса» забил полузащитник Хавьер Муньос.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Лас-Пальмас» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко после 21 матча. «Райо Вальекано» находится на 11-й строчке, заработав 23 очка. Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Жирона» (49).

Испания - Примера . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Молейро – 35'     0:2 Муньос – 83'    
Удаления: Гарсия – 81' / нет
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