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В «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение Арсена Адамова в «Зенит»

В «Оренбурге» отреагировали на возможное возвращение Арсена Адамова в «Зенит»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть договор аренды по 24-летнему защитнику Арсену Адамову.

«Пока никакой информации из «Зенита» к нам не поступало, никаких вопросов они не задавали. Мы надеемся, что Арсен останется у нас», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

По итогам прошедшей части сезона Арсен Адамов принял участие в 16 матчах за «Оренбург» во всех официальных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Действующий договор аренды оренбуржцев с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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